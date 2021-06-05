Санкт-Петербург, , 00:51 — REGNUM Каких-либо прорывов в отношениях между Россией и США не ждет президент РФ Владимир Путин по итогам предстоящей встречи с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом российский лидер заявил 4 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.

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Вместе с тем он подчеркнул, что обе страны имеют общие интересы.

«Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи. Но думаю, что несмотря на противоречия, а они созданы не российской стороной, хотел бы это отметить, все-таки у нас есть совпадающие интересы», — сказал глава государства.

Путин пояснил, что и Россия, и США пытаются решить экологические проблемы, наладить стратегическую стабильность и справится с региональными кризисами. Президент выразил надежду на то, что встреча с Байденом будет конструктивной.

Российский лидер также оценил политический опыт главы США.

«Я исхожу из того, что президент Байден очень опытный политик. Он всю жизнь практически в политике… Он хорошо разбирается во многих проблемах, которые я назвал, потому что лично принимал участие в разном качестве и в разное время в проработке вопросов подобного рода, — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что отношения России и США находятся на очень низком уровне. Глава государства добавил, что в ходе его встречи с Джо Байденом будут обсуждаться, прежде всего, вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

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