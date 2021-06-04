Москва, , 22:48 — REGNUM Рост ВВП России в апреле 2021 года составил 10,7% в годовом выражении. Об этом сообщил 4 июня министр экономического развития Максим Решетников.

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«Рост ВВП — 10,7% год к году», — сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Напомним, согласно предварительной оценке Росстата, за I квартал 2021 года ВВП России сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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