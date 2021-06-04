Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение, направленное на развитие функционала Единых социальных карт жителя республики, с генеральным директором платежной системы «Мир» Владимиром Комлевым.

Пресс-служба правительства Мордовии

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«Для нас очень важны все современные продукты, которые сейчас возможно использовать. Мы должны значительно продвинуться в новых технологиях в банковском деле. Эта карта будет использоваться во многих сферах жизни, в том числе для социально незащищенных слоев населения», — отметил Здунов. Он подчеркнул, что система социального обслуживания является приоритетной и выразил надежду на появление новых продуктов в социальной сфере после подписания соглашения.

Комлев напомнил, что Единая социальная карта жителей Мордовии стала одной из первых, выпущенных на базе национальной платежной системы.

«Мы хотим, чтобы карта приобретала новые возможности и удобный функционал, и планируем продолжить развитие доступных держателям карт сервисов и преимуществ», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, также в третий день работы форума Здунов провел встречу с Полномочным Послом Финляндии в России Антти Хелантеря. Традиционно Мордовия и Финляндия взаимодействуют в сфере торгово-экономического сотрудничества, научного, гуманитарного и культурного обмена. Руководитель республики предложил подумать о том, что можно сделать для развития отношений сторон.

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