Тверь, , 20:52 — REGNUM Соглашения по реализации инвестиционных проектов с объёмом вложений в сумме 91 млрд рублей заключила Тверская область за два дня Петербургского международного экономического форума 3−4 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Инвестиционные проекты направлены на развитие в регионе промышленности, транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, лесопромышленного комплекса, туризма. Также глава региона Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании, где выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках форума состоялся ряд встреч, переговоров, стратегических сессий.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

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«Очень результативный форум для тверского региона. Мы подписали соглашений на 91 млрд рублей. У нас появились новые партнеры, также мы подтвердили сотрудничество с действующими, запустили новые проекты и заключили соглашения с иностранными компаниями. Уверен, что с такими партнерами Тверская область будет занимать лидирующие позиции», — прокомментировал итоги форума журналистам Игорь Руденя, отметив, что итогам соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме ранее, в Тверской области уже реализуются проекты в сельском хозяйстве, машиностроении, малом бизнесе, инициативы по развитию общественного транспорта, строительству магистралей и другим направлениям.

Так, 4 июня глава региона и председатель правления компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко подписали соглашение, предусматривающее взаимодействие по вопросам развития инфраструктуры участка трассы М-11 «Нева», который проходит по территории Верхневолжья. Соглашение о сотрудничестве по вопросам развития и модернизации общественного транспорта Тверской области подписано с АО «Трансмашхолдинг». Соглашение с ООО «Холдинг Транспортные Компоненты» направленно на развитие в регионе кластера транспортного машиностроения. Реализовать совместные проекты в социальной сфере Тверской области регион намерен с ПАО «Транснефть».

Также 3 июня было заключено соглашение по реализации инвестпроекта в сфере нефтегазовой промышленности — созданию на территории инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин. По результатам форума резидентом «Боровлево-3» станет компания «Фодеско-МАК», которая планирует в 2022 году начать строительство завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также Группа Компаний «Сегежа», планирующая построить завод по производству экологически чистой бумажной упаковки.

В рамках заключенного правительством региона соглашения с «НТК» будет создан холдинг по переработке хвойной и лиственной древесины полного цикла. На территории Андреапольского муниципального округа построят завод по глубокой переработке древесины. Соглашением о сотрудничестве закреплено дальнейшее развитие проектов «Шелл» в Тверской области. Инвестпроект направлен на расширение производства концерна в городе Торжке.

Также на форуме заключено соглашение, согласно которому Тверская область войдет в «Большое Золотое кольцо» России. Создание нового турпродукта инициировано Федеральным агентством по туризму и Правительством Тверской области. Помимо Тверской в маршрут также включены Калужская, Рязанская и Тульская области. Сейчас в Золотое кольцо входят восемь городов из Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей. Это соглашение даст дополнительный импульс развитию внутреннего туризма на территории Тверской области.

Госкорпорация «Росатом» и Правительство Тверской области реализуют меры по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа. Реализация соглашения с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству позволит региону расширить международные связи и популяризовать туристические маршруты Верхневолжья.