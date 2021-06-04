Санкт-Петербург, , 20:45 — REGNUM В рамках Петербургского международного эконмического форума состоялась встреча врио главы Мордовии Артема Здунова и Полномочного Посла Финляндии в России Антти Хелантеря. Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

Пресс-служба правительства Мордовии

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Традиционно Мордовия и Финляндия взаимодействуют в сфере торгово-экономического сотрудничества, научного, гуманитарного и культурного обмена. Здунов предложил подумать о том, что можно сделать для развития отношений сторон.

На встрече было принято решение об организации бизнес-визитов, а также о новых направлениях сотрудничества в сферах образования и культуры. Достигнута договоренность об обмене лучшими практиками в городском хозяйстве, строительстве жилья и дорого, а также об увеличении туристического обмена между регионами.

Отметим, по итогам 2020 года внешнеторговый оборот Мордовии и Финляндии составил 13,9 млн долларов США, это около 3% всего внешнеторгового оборота республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума назвал Мордовию в числе лучших регионов России по направлению развития образования. «Важно, что на высокие стандарты ориентируются все больше наших регионов. По целому ряду отдельных направлений они уже показывают хорошую динамику. Так, по развитию образования в числе лучших — республика Мордовия», — сказал глава государства.

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