Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 20:15 — ИА Регнум. На площадках Петербургского международного экономического форума глава Марий Эл Александр Евстифеев встретился с ректорами Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктором Блажеевым и МГИМО (Московский государственный институт международных отношений МИД РФ) Анатолием Торкуновым. Обсуждалась возможность подготовки кадров для различных отраслей экономики.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

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«Мы обсуждали тему целевой подготовки дипломатов. То есть, подготовку на внеконкурсном зачислении. Мы договорились о проработке текста договора. Мы такой договор готовы подписать. Таким образом, кто-то из одаренных выпускников, ребят из Марий Эл, получит возможность для такого внеконкурсного зачисления в один из самых престижных вузов страны», — рассказал глава республики по итогам встречи с ректором МГИМО.

С ректором юридической академии обсуждались вопросы востребованности юридической профессии, прохождения практики, а, главное, повышения качества образования, поднятия престижа и самой профессии, и диплома, который получают по итогам обучения. По словам Евстифеева, договоренности касаются не только подготовки студентов, но и повышения квалификации преподавателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе форума Марий Эл подписала соглашения с Пензенской и Самарской областями. Документы предполагают расширение сфер сотрудничества, проведение совместных мероприятий и взаимодействие по широкому кругу отраслей.

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