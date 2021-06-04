Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 20:03 — REGNUM От двойных стандартов, которыми пользуются на Западе в оценке пресечения незаконных акций на улицах, следует отказаться, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
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Отметив что протесты в Белоруссии Западом оцениваются одним образом, а те же протесты в США — другим. Это проявление двойных стандартов.
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