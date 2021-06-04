Санкт-Петербург, , 19:39 — REGNUM Инвестиции в сферы, направленные на улучшение жизни людей, будут в России увеличены в ближайшие годы, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

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Глава государства уточнил, что будут увеличены вложения в развитие «транспортной, телекоммуникационной, туристической инфраструктуры». Также вырастут вложения в высокие технологии, здравоохранение, развитие городской среды и в другие сферы, определяющие качество жизни людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 2 июня, Путин поручил заняться восстановлением и модернизацией домов культуры в сёлах, отметив, что там сейчас «вообще ничего нет».

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