Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Министерство финансов России проанализирует результаты эксперимента с освобождением предприятий общественного питания от налога на добавленную стоимость и примет решение о возможности его расширения. Об этом сообщил 4 июня глава ведомства Антон Силуанов.

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«Такой эксперимент будет проведён и по итогам этого эксперимента — президент дал нам поручение — посмотрим возможности его дальнейшего расширения», — сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин предложил запустить с 2022 года пилотный проект по освобождению от НДС компаний общественного питания, выручка которых не превышает 2 млрд рублей в год.

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