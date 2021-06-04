Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM В Москве около 60% жилья сейчас строится благодаря освоению бывших промышленных зон. Об этом 4 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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«У нас прирост жилья сейчас — процентов 60 — за счёт комплексного освоения промзон. Но нас, конечно, беспокоит — мне кажется, что у нас перебор со строительством жилья. Всё-таки больше должно создаваться рабочих мест, всё-таки это комплексная застройка. Для этого мы ввели специальные льготы для инвесторов», — сказал Собянин в интервью в кулуарах ПМЭФ-2021.

По его словам, платежи от застройщиков в городской бюджет возвращаются, если на эти деньги создаются рабочие места. При этом чем дальше от центра находится территория, тем больше возврат.

«На ЗИЛе будет создано около 50 тыс. рабочих мест. Столько же, сколько было на заводе имени Ильича, но при этом ещё и целый город вырастет комфортного жилья, будет хорошая набережная. В промзоне «Кунцево» примерно то же самое», — рассказал столичный градоначальник.