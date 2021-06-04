Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Слова о том, что «металлурги нахлобучили бюджет», были сказаны российским вице-премьером Андреем Белоусовым «в запале», не нужно на него обижаться, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин «Я прошу коллег, я их всех знаю поимённо, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном, может быть, высказался несколько резковато».

Говоря о сверхдоходах металлургической промышленности, глава государства отметил, что не следует допускать перекосов в экономике, например, из-за того, что металлурги или производители других отраслей поднимут цены для внутреннего рынка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белоусов в конце мая осудил руководство металлургических заводов за то, что они подняли цены для внутреннего рынка — в соответствии с ростом мировых цен. Он отметил, что «металлурги нахлобучили — нас, государство» и что они должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей.

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