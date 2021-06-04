Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM Завод «Рено» в Москве выпускает столько же автомобилей, как когда-то «Москвич», при этом занимает меньше площадей и задействует меньше сотрудников. Об этом 4 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Мэр рассказал в эфире телеканала «Россия 24» в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что когда-то Москва была индустриальным городом, и «была утыкана огромным количеством фабрик и заводов, которые чадили, чего-то там делали, производили».

«Сейчас не требуется такого количества предприятий и такого количества работающих на этих предприятиях. Например, мы на «Рено» в Москве производим примерно такое же количество автомобилей, которое производил в своё время «Москвич». Но количество работающих там стало раз в восемь меньше. И количество площадей раз в десять меньше. И естественно, что уже никакого экологического воздействия там, ни литейки, ничего такого не стало», — заявил мэр.

Он подчеркнул, что такая ситуация наблюдается во всех отраслях — количество работающих стало меньше, а производство повысило эффективность.

«И огромное количество промзон высвободилось. Что с ними делать? Дальше что там происходило? Там свалки мусора, переработка металлолома, там склады, нелегальные рынки. Большая часть этих промзон — это депрессивная территория», — посетовал мэр Москвы.