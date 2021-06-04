Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Коронавирусный кризис многое показал людям, в том числе их уязвимость, а также ценность человеческого общения, заявил 4 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

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Отметив, что ковидный кризис многое изменил в представлении человечества, показав важность науки и совместной работы, президент заявил:

«Но, на мой взгляд, самое главное заключается в том, что мы осознали, что является высшей ценностью. Это здоровье и человеческое общение».

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