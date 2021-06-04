Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Компания «Макдоналдс» откроет в Санкт-Петербурге в течение пяти лет до 50 новых ресторанов и создаст почти 4000 новых рабочих мест. Это предусмотрено подписанным на ПМЭФ-202 соглашением о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ООО «Макдоналдс».

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в «Макдоналдс»

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Документ подписали 4 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов и генеральный директор ООО «Макдоналдс» Марк Карена, сообщили в Смольном.

В настоящее время в Северной столице открыт 81 ресторан «Макдоналдс», в сети работают более 6500 сотрудников, обслуживается ежедневно около двухсот тысяч посетителей. Ежегодно компания инвестирует в свое развитие не менее 1 млрд рублей.

Компания «Макдоналдс» — один из крупнейших работодателей в городе и крупный налогоплательщик среди организаций общественного питания, отмечают в Смольном.

При одной из детских больниц города при поддержке компании может быть открыта бесплатная семейная гостиница «Дом Роналда Макдоналда». Кроме того, компания и Санкт-Петербург сотрудничают в сфере охраны окружающей среды.