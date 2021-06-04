Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 17:58 — REGNUM Объединённые усилия, направленные на противодействие общей беде, приносят нужные результаты, как показал коронавирусный кризис, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

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Отметив, что ковидный кризис выявил такую черту общества и каждого отдельного человека как уязвимость, президент добавил:

«Второе, мы осознали роль, значение науки высоких технологий и объединения усилий в преодолении общих кризисов. Мы поняли, что, только объединяя усилия, мы можем добиваться нужных нам результатов».
Владимир Путин

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