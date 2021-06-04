Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Использование Вашингтоном доллара в политической борьбе наносит ему ущерб как мировой резервной валюте. Об этом заявил 4 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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«Эмитент, в данном случае США, судя по всему, не ценит свою национальную валюту как международную резервную, поскольку использует её как инструмент в конкурентной и политической борьбе. Это, конечно, наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не намерена использовать отказ от доллара в качестве политического инструмента, но «сама логика развития» мировой финансовой системы говорит о необходимости множества резервных валют.

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