Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Россия не намерена использовать отказ от доллара в качестве политического инструмента. Об этом заявил 4 июня президент РоссииВладимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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«В целом мы готовы рассматривать возможности расчётов в национальных валютах. Но мы не собираемся использовать эти инструменты в какой-то там политической возне», — сказал российский лидер.

Вместе с тем Путин отметил, что «сама логика развития» мировой финансовой системы указывает на потребность в наличии множества резервных валют. По его словам, это необходимо, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики.

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