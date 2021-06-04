Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолёта компании Ryanair не связан с российскими спецслужбами, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

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Отвечая на вопрос, участвовали ли российские спецслужбе в посадке якобы заминированного лайнера, в котором, как оказалось, находился скандально известный Роман Протасевич, Путин ответил: «Ну нет, конечно».

Он добавил, что не хотел бы давать оценку ситуации с самолётом — как и беспорядкам в США в начале года: «Если по-честному — я этого не знаю».

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