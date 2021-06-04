Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Уход нефтяных компании от расчётов в долларах станет серьёзным ударом для американской валюты. Об этом заявил 4 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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Глава государства отметил, что российские операторы пока ещё предпочитают операции в долларах, «хотя к доллару больше привязана нефть, так как нефть — это биржевой товар».

«Если нефтяники уйдут от расчётов в долларах, это будет серьёзным ударом по доллару как по резервной валюте мировой, очень серьёзным», — сказал российский лидер.