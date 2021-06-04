Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 17:17 — REGNUM Отношения России и США находятся на очень низком уровне, заявил 4 июня российский президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»
Говоря о запланированной на середину июня встрече с американским президентом Джо Байденом, Путин отметил, что на ней будут обсуждаться, прежде всего, вопросы двусторонних отношений.
Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле предостерегли США от попыток диктата в диалоге с Россией