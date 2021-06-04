Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Отношения России и США находятся на очень низком уровне, заявил 4 июня российский президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

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Говоря о запланированной на середину июня встрече с американским президентом Джо Байденом, Путин отметил, что на ней будут обсуждаться, прежде всего, вопросы двусторонних отношений.

Владимир Путин «Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы все это хорошо знаем».

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