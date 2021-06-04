Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству маслоэкстракционного завода в Бузулуке.

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На Петербургском международном экономическом форуме глава региона встретился с представителями компании «Астон» (крупнейшего производителя и экспортера растительных масел в России).

«Оренбуржье — в числе лидеров по сбору подсолнечника в России, ежегодный урожай — более 1 миллиона тонн. Из них перерабатывается внутри региона менее половины. Проект нового завода — крупнейшего в России — позволит нам перейти к стопроцентной переработке подсолнечника на территории области. Это позволит увеличить доходы оренбургских аграриев и зарплаты на селе. Общий объем инвестиций в проект составит минимум 10 млрд рублей. Для оренбуржцев будет создано более 500 новых рабочих мест. Важно, что это будет современное и безопасное производство международного уровня. Здесь планируется наладить производство масла, в том числе из льна, рапса и других масличных культур», — подчеркнул Денис Паслер.

Он также заявил, что в перспективе за строительством завода может последовать и создание логистического хаба, который будет ориентирован на экспорт.

Со второй стороны соглашение о реализации инвестиционного проекта подписал председатель Совета директоров АО «Астон» Владимир Недорезов. На протяжении последних 20 лет «Астон» является одним из крупнейших российских предприятий по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов.

Компания — крупнейший экспортёр растительных масел, ведущий переработчик масличных культур, третий по экспорту российского зерна. В составе — свыше 20 подразделений в различных регионах РФ, включая заводы по производству и переработке растительного масла, предприятия по производству крахмалов и сиропов, элеваторные комплексы.