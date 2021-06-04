Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Золотовалютные резервы России превышают $600 млрд, заявил 4 июня президент страны Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

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Отметив, что у России есть необходимые ресурсы для профицита бюджета в текущем году (положительный торговый баланс в $146 млрд), глава государства сказал:

«У нас растут золотовалютные резервы, свыше $600 млрд золотовалютный резерв».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что российская экономика выдержала коронавирусный кризис, обошлось без каких-либо катастрофических последствий.

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