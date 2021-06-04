Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM В России с 2022 года может быть запущен пилотный проект по освобождению компаний общественного питания от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). С соответствующим предложением выступил 4 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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Глава государства отметил, что в настоящее время компании, работающие на упрощённом режиме налогообложения, обязаны переходить на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала и по объёму выручки.

«Конечно, это означает дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса, вынуждает идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления кампаний. Показательный пример здесь — сфера общественного питания», — сказал Путин.

Он предложил запустить для компаний этой отрасли пилотный проект, целью которого будет «отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому».

Предполагается, что компании, вошедшие в проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в15%, даже в случае, если численность персонала, занятого в компаниях, вырастет до 1,5 тысячи человек.