Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев в рамках Петербургского международного экономического форума заключил соглашение о сотрудничестве с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. На подписании присутствовал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

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Регионы имеют богатый многолетний опыт взаимодействия по многим направлениям. Новое соглашение будет направлено на сохранение и развитие сложившихся отношений в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, поможет реализовать значимые проекты в сфере образования, культуры и спорта, выработать совместный план действий по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности, в том числе по привлечению иностранного капитала, передовых зарубежных технологий и решений.

«Для Приволжского округа характерно тесное сотрудничество и взаимодействие между регионами. Только на площадке форума подписывается семь межрегиональных соглашений. По всем многочисленным направлениям: в культуре, науке, по кооперационным связям, инвестициям важно, чтобы регионы сотрудничали. Мы видим, что это получается», — подчеркнул Комаров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Марий Эл подписала соглашение о сотрудничестве с Пензенской областью. Достигнутые руководителями регионов Александром Евстифеевым и Олегом Мельниченко договоренности направлены на развитие межрегиональной экономической интеграции и укрепление связей в области транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленном комплексе, торговле и услугах, архитектуре и строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве городских территорий, здравоохранении, образовании, туризме и спорте, охране окружающей среды, семейной и молодежной политике.