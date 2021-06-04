Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме во время рабочей встречи губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина обсуждалась масштабная модернизация пунктов пропуска на границе с Казахстаном, развитие дорожной инфраструктуры региона и проект транспортного пути Европа — Западный Китай.

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«Площадка форума даёт хорошую возможность актуализировать наши проекты по основным направлениям развития региона в сфере логистики. Продолжаем работы на дороге Бугульма — Уральск, на пути к многостороннему пункту пропуска Теплое, к 2024 году она будет полностью приведена в нормативное состояние. Работа над модернизацией действующих пунктов пропуска идёт в соответствии с дорожной картой. В 2021 мы должны завершить проектирование, а в 2022 — приступить к реконструкции и модернизации объектов, — отметил Денис Паслер. — Реализация этого не только сделает комфортнее путь через границу для жителей двух стран, но и важна для дальнейшего развития транзитного потока Европа — Западный Китай.

Международный транспортный маршрут — масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр — по КНР и 2192 километра — по России.