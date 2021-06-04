Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Американские бизнесмены дорожат своими позициями на российском рынке и хотели бы их сберечь, несмотря на политические действия руководства США, заявил 4 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

По словам главы государства, «американский бизнес заинтересован в работе в России и, несмотря на все политические ограничения, стремится к тому, чтобы не утратить свои позиции на российском рынке».

Косвенным свидетельством этому служит число прибывших на ПМЭФ-2021 американских предпринимателей. На форуме в Санкт-Петербурге находится более двух сотен представителей США.

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