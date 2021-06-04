Новосибирск, , 16:34 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников за несколько дней на Петербургском международном экономическом форуме подписал около десяти соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщает правительство региона.

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«В числе основных задач делегации Новосибирской области — привлечение новых инвесторов, презентация экономического потенциала региона и крупных проектов, которые сегодня реализуются на территории области», — уточняет администрация региона.

Так, сегодня, 4 июня, подписано соглашение о том, что Сбербанк и правительство Новосибирской области будут развивать цифровое здравоохранение. Стороны договорились о взаимодействии в сфере разработки и создания медицинских сервисов, в том числе цифровых, на основе искусственного интеллекта и с применением дистанционных технологий.

Кроме того, Центр искусственного интеллекта МТС и правительство Новосибирской области заключили соглашение о создании инновационного кластера технологий искусственного интеллекта.

Новосибирская область и компания Coca-Cola также подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов, направленных на расширение производства на территории региона и увеличение объёмов поступлений в региональный бюджет.