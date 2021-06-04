Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает возможным отменить требование о согласовании с Федеральной антимонопольной службой рада сделок по слиянию и поглощению. Об этом он заявил 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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«Предлагаю установить более высокий порог при контроле за сделками по слиянию и поглощению», — сказал глава государства.

По мнению Путина, освободить от согласовывания с антимонопольными органами можно сделки, сумма которых не превышает 800 миллионов рублей.