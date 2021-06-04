Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 16:22 — REGNUM Достаточно высокий уровень безработицы среди молодёжи в России — это проблема, связанная не только с пандемией, заявил 4 июня президент страны Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»
Отметив, что среди молодёжи «процент безработицы, напряжение на отдельных региональных рынках труда» остаётся достаточно высоким, Путин сказал:
Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил о восстановлении экономики России почти к докризисному уровню