Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Достаточно высокий уровень безработицы среди молодёжи в России — это проблема, связанная не только с пандемией, заявил 4 июня президент страны Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

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Отметив, что среди молодёжи «процент безработицы, напряжение на отдельных региональных рынках труда» остаётся достаточно высоким, Путин сказал:

«Мы понимаем, что эти проблемы носят системный характер, связаны с нерешёнными структурными проблемами нашей экономики».

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