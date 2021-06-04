Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, назвал Удмуртию лучшим регионом для открытия и ведения своего дела. Видеозапись опубликовал на своей странице в социальных сетях глава республики Александр Бречалов.

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По словам главы государства, все большее число российских регионов ориентируются на высокие стандарты. По ряду отдельных отраслей уже сейчас наблюдается положительная динамика.

«Так, по развитию образования в числе лучших — республика Мордовия, по условиям открытия и ведения своего дела — Удмуртия, по социальной защищенности — Новгородская область», — заявил президент.

Бречалов поблагодарил Путина за высокую оценку работы правительства региона, а бизнес Удмуртии — за труд и стремление к развитию.

«Удмуртия — самый предпринимательский регион России», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе сессии, посвященной электронной торговле, Бречалов вручил помощнику президента РФ Максиму Орешкину банный набор под брендом одного из предприятий Красногорского района Удмуртии. Глава республики напомнил, что во время пандемии регион заняла 3-е место в России по продажам на eBay, а регистрация местных компаний на российских маркетплейсах в 2020 году выросла на 60% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Бречалов предложил обнулить ставку НДС (налога на добавленную стоимость) на услуги экспортной доставки посылок за пределы РФ.