Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи принял участие в панельной дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается на сайте министерства торговли Индонезии.

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Мухаммад Лютфи принял участие в дискуссии на тему: «Всемирная выставка и международное сотрудничество как движущая сила устойчивого глобального развития».

По его словам, международные выставки играют важную роль в укреплении делового сотрудничества и передачи технологий.

На форуме министр торговли подчеркнул, что Индонезия в настоящее время претерпевает преобразования в различных секторах. Промышленность Индонезии претерпевает изменения из-за быстрого развития информационных технологий.

«В процессе трансформации Индонезии нужны цифровые технологии и различные другие связанные с этим аспекты, в том числе повышение потенциала человеческих ресурсов», — пояснил министр торговли Индонезии.

Мухаммад Лютфи также пригласил участников форума присоединиться к торговой выставке Trade Expo Indonesia (TEI), запланированной на 20−24 октября 2021 года.

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