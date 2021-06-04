Москва, , 16:08 — REGNUM Включение золота в состав ФНБ придает валютной структуре фонда большую стабильность. Об этом 4 июня корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Вместе с тем ликвидность золота ниже ликвидности валютных активов. При этом относительно невысокая волатильность мировых цен на золото является и плюсом, и минусом — с одной стороны, обеспечивая возможности государству более эффективно управлять золотовалютными активами, но, с другой стороны, не позволяя рассчитывать на скорое получение выгоды от подобных вложений», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что XXI век подтвердил надежность золота как части активов и резервов.