Москва, , 16:07 — REGNUM Мировой нефтяной рынок достигнет докризисного уровня уже к 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал точку зрения вице-премьера Александра Новака, который ждет восстановления рынка нефти на докризисном уровне в 2022 году.

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«Мировой нефтяной рынок восстанавливается неплохими темпами и, вполне вероятно, достигнет докризисного уровня уже к 2022 году. Сейчас наблюдается устойчивое восстановление спроса на нефть. Этому способствует ряд факторов. Во-первых, постепенное оживление мировой экономики. Наиболее высокие темпы демонстрирует главный импортер нефти — Китай, а также Индия. А значит, растут и объемы производства. Ведь нефть является не только энергоресурсом. На ее основе или с ее применением производится значительная часть продукции, начиная от тяжелой промышленности и заканчивая продуктами питания», — сказал Каленов.

Во-вторых, как пояснил Каленов, свою роль играет эпидемиологическая ситуация в мире.

«Несмотря на третью волну коронавируса, большой накопленный опыт в борьбе с инфекцией и активная вакцинация во всем мире вселяют оптимизм. Кроме того, традиционно летний сезон характеризуется повышенным спросом на энергоносители — люди отправляются в отпуска, путешествуют, в связи с чем начинает активнее функционировать транспорт, многие страны открывают свои границы», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил, что в мае Россия улучшила исполнение своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ по сравнению с апрелем.

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