Москва, , 16:07 — REGNUM Молодежь в России стоит подпускать к рынку ценных бумаг не с 12, а с 16 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев, комментируя соответствующую инициативу одного из представителей ЦБ РФ.

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«Логика правильная и с учетом требований современного рынка необходимая. Но стоит скорректировать возраст доступа, например не с 12 лет, а с 16-ти. Ведь в 12 лет еще недостаточно сформированы необходимые навыки и компетенции для торговли на рынке ценных бумаг, — сказал Алиев. — А с 12 лет стоит ввести в школьную программу обязательные спецкурсы по финансовой грамотности, чтобы к 16 лет у школьников уже имелись базовые финансовые знания по ценным бумагам и работе рынка ценных бумаг в целом».

При этом экономист подчеркнул, что в России проблема состоит в том, что, с одной стороны, ограничивается доступ неквалифицированных инвесторов на рынок, а с другой — предлагается допускать к торговле ценными бумагами несовершеннолетних участников.

«Поэтому важно вначале принять закон о страховании брокерских счетов, как это практикуется в развитых странах, что снизит возможные риски и решит ряд противоречивых вопросов», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель бизнес-омбудсмена РФ заявил, что если в РФ разрешат 12-летним подросткам торговать на бирже, то это будет очень опасный шаг.

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