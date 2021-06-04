Москва, , 16:07 — REGNUM Дедолларизация ФНБ, скорее всего, серьезно не затронет макроэкономику РФ, хотя может вызвать некоторую напряженность на российском валютном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Курс российского руководства на дедолларизацию ФНБ является вынужденным. Современная геополитическая ситуация угрожает безопасности суверенных российских зарубежных активов, особенно тем, которые номинированы в долларах и фунтах. Однако изменения валютной структуры ФНБ (рост доли юаня — прим. ИА REGNUM) повышают валютные риски. Например, из-за менее предсказуемой динамики юаня и практически полной зависимости от доллара движения курса евро, — сказала Воронкова. — Рост транзакционных издержек будет обусловлен и необходимостью покупки юаня на внешних рынках для наполнения ФНБ, незначительной востребованностью юаня в мировой экономике (юань составляет чуть более 4% мирового валютного оборота)».

Как полагает Воронкова, дедолларизация ФНБ, скорее всего, серьезно не затронет макроэкономику, хотя может вызвать некоторую напряженность на российском валютном рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что доллар США в настоящее время находится в самой дешевой фазе своего финансового цикла и будет укрепляться по отношению к мировым валютам.

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