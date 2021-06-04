Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Работы по «Северному потоку — 2» могут быть завершены в течение двух месяцев. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

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«В течение полутора-двух месяцев — двух, наверное, скорее всего — будет закончена и вторая нитка на 27,5 млн», — заявил Путин.

При этом сроки начала поставок газа будут зависеть от немецкого регулятора, отметил он.

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