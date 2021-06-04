Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал Мордовию в числе лучших регионов России по направлению развития образования. Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 Пресс-служба президента России

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«Важно, что на высокие стандарты ориентируются все больше наших регионов. По целому ряду отдельных направлений они уже показывают хорошую динамику. Так, по развитию образования в числе лучших — республика Мордовия», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках панельной сессии форума был обнародован Национальный рейтинг инвестклимата регионов. Мордовия впервые за последние пять лет поднялась с 47 на 41 место. По словам врио главы республики Артема Здунова, правительство республики будет и в дальнейшем тесно взаимодействовать с представителями бизнеса для создания комфортных условий в области предпринимательской деятельности.

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