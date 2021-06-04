Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Мордовия впервые за последние пять лет улучшила позиция в Национальном рейтинге инвестиционного климата, поднявшись на шесть пунктов — до 41 места. Результаты исследования были представлены в рамках панельной сессии, участие в которой принял врио главы республики Артем Здунов, на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба правительства Мордовии

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Руководитель региона подчеркнул, что в Мордовии есть все условия для дальнейшего повышения позиций по улучшению инвестиционного рейтинга региона, на это будут направлен максимум усилий профильных министерств. Он считает главным достижением то, что удалось переломить отрицательный тренд последних лет, когда республика теряла позиции.

«Мы начали совместную работу с Агентством стратегических инициатив, изучили взаимоотношения правительства и бизнеса, наладили обратную связь. Все, кто занимается предоставлением льгот или выдачей разрешительных документов, должны очень тесно работать с предпринимательским сообществом. Я лично и весь экономический блок правительства начали регулярно проводить встречи с бизнесменами», — поделился достижениями Здунов, добавив, что впереди ещё много работы.

Национальный рейтинг инвестклимата рассчитывается по 44 показателям в 4 направлениях. Мордовии удалось подняться с 47 на 41 место, благодаря оперативно властей при выдаче разрешений на строительство, регистрации прав собственности, недвижимого имущества и сделок с ним. Правительство республики приняло распоряжение, в котором все показатели рейтинга закреплены за отраслевыми министерствами.

В конце мая была принята дорожная карта, направленная на улучшение инвестклимата в регионе, что в перспективе будет способствовать укреплению позиций республики в национальном рейтинге.