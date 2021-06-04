Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Между Московским инновационным кластером (МИК) и международными технологическими партнерами заключены соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 4 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По словам вице-мэра соглашения подписаны с организациями из Катара и Казахстана. Договоренности касаются комплекса совместных программ в сфере современных технологий.

«Например, с каждым из партнеров мы проведем двусторонние технологические конкурсы. Они объединят ведущие вузы, корпорации и стартапы, инвестиционные фонды. Лучшие инновационные решения конкурсантов могут быть реализованы в Москве, Астане и Дохе», — сказала Сергунина.

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