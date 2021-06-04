Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин отметил «хорошую динамику» инвестиционного развития Самарской области. Об этом 4 июня он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского экономического форума.

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Президент России отметил значимость усилий субъектов РФ в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

По его мнению, главным критерием является инвестиционная активность. При этом среди лидеров он отметил и Самарскую область.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область разместилась на восьмой строчке национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по итогам прошлого года. Данный рейтинг ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив. При этом в 2017 году регион занимал лишь 65 место данного рейтинга.