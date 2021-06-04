Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Россия крайне заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована глобальных экологических проблем. Но сразу могу сказать: это чушь, это миф! А то и откровенные передёргивания», — заявил Путин.

«Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты», — указал он.

Президент отметил, что у России есть прямой интерес решения этих проблем хотя бы потому, что часть России находится в Арктической зоне.

«Нет отдельного российского, европейского, азиатского или американского климата. У всех наших стран общая ответственность за современный мир, за жизнь будущих поколений. Нужно убрать в сторону политические и прочие разногласия, не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкурентной борьбы, когда под предлогом углеродного следа в чьих-то конкретных интересах пытаются перекраивать инвестиционные и торговые потоки, а ограничение доступа к передовым зелёным технологиям становится фактором сдерживания отдельных стран и производителей», — отметил Путин.