Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM В России необходимо простимулировать переход бизнеса на систему быстрых платежей. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Мы уже расширили действие системы быстрых платежей, которая позволяет производить расчёты с пониженной банковской комиссией. Сейчас с её помощью можно вести и безналичные расчёты между физическими лицами и предпринимателями. Однако пока этот механизм используется не так активно, как можно было бы это делать», — заявил Путин.

До 1 сентября 2021 года к система быстрых платежей должны подключиться все системно значимые банки страны, при этом президент предложил крупнейшим из них сделать это к 1 июля.

«Предлагаю на период до конца года в полном объёме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование системы быстрых платежей в том случае, если они продают свои услуги и товары физическим лицам, гражданам», — указал он.

«Таким образом, стоимость услуг системы быстрых платежей для таких компаний будет равна нулю», — подчеркнул президент.