Москва, , 15:27 — REGNUM Пока предложение повысить налог на недвижимость для некоторых российских граждан, которые имеют несколько квартир и сдают в аренду, выглядит довольно сырым и непроработанным, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

«Если оно направлено на то, чтобы обложить налогами тех, кто приобретает квартиры с целью сдачи в аренду, то непонятно, что делать с теми налогами, которые арендодатели платят официально в случае заключения контрактов.

Получится, за одно и то же их будут облагать налогами дважды? А те, кто сдает квартиры нелегально, всё равно окажутся в более выгодном положении.

Опять же, как предполагается отличать арендодателей от тех, кто покупает жильё только для того, чтобы сберечь деньги от инфляции, как это нередко делают российские граждане.

С другой стороны, если налог окажется слишком высоким, получится, что собственникам придется повысить плату за аренду или продавать квартиры.

Как это скажется на рынке жилья, бизнесе строительных компаний, рисках ипотечных портфелей банков, пока неясно. Мне кажется, не стоит спешить с такими решениями», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади стоит поднять налог на недвижимость, считает депутат Государственной думы Михаил Щапов (КПРФ).

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