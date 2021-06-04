Москва, , 08:42 — REGNUM Депутат Государственной думы Михаил Щапов (КПРФ) предложил поднять налог на недвижимость для граждан с большим количеством квартир.

«Сто и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», — сказал депутат в беседе с Ura.ru.

Депутат привел в пример ситуацию, когда, кроме одной квартиры, человек владеет еще несколькими для сдачи в аренду.

Вместе с тем, отметил Щапов, для внедрения данной инициативы необходимо провести дополнительные расчёты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более высокие налоги для того, чтобы государство в большей степени поддерживало бедных, готовы платить свыше половины жителей России (54%).

Под поддержкой бедных подразумевается предоставление большего числа бесплатных услуг, включая здравоохранение, образование и безопасность. 28% опрошенных высказались в пользу варианта с низкими налогами, так как считают, что в этом случае человек сможет наилучшим образом распорядиться своими деньгами.

Читайте также: Готовность не означает реальность: эксперт о налогах в поддержку бедных