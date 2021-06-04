Москва, , 15:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал долгожданным решение отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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«Это долгожданное решение, мы его неоднократно обсуждали», — цитирует Володина Первый канал.

«Когда мы говорим о долларе — где машинка, там и влияние на доллары и возможности манипулировать. Эмиссионный центр находится в США. Мы должны это понимать, и хорошо, что правительство идет на шаги совершенно обоснованные, разумные, причем, стратегически выверенные, уходя из-под зависимости от доллара», — рассуждает спикер Госдумы.

Он отметил создание национальной платежной системы МИР.

«Мы ответили на возможные вызовы, которые, если только не было бы проработано заранее, для нас было бы очень болезненно», — констатировал парламентарий.

Но и другие вызовы также надо преодолевать, также как импортозамещение в промышленности, добавил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов в рамках ПМЭФ заявил об отказе от доллара в структуре ФНБ. На сегодняшний день в структуре ФНБ доли доллара и евро составляют по 35%, юаня — 15%, фунтов стерлингов — 10%, иены — 5%. Через месяц, согласно планам Минфина, 40% фонда будет приходиться на евро, 30% — на юань, 20% — на золото, по 5% — на британский фунт и иену.

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