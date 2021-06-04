Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM Льготную ипотеку теперь смогут получить семьи только с одним ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Напомню, что у нас уже действует системная мера — специальная программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребёнок», — заявил Путин.

«Предлагаю расширить её действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года. Даже если в семье пока лишь один ребёнок», — продолжил он.

Таким образом, уже при рождении первого ребёнка семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жильё на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит.

«Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составит 12 млн рублей, и 6 млн рублей для всех других субъектов РФ», — указал президент.

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