Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Программа льготной ипотеки в России должна быть продлена на год. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Срок действия программы, как вы знаете, истекает 1 июля 2021 года. Вот уж совсем скоро. Но, повторю ещё раз, эта программа носила антикризисный, а значит временный характер. Вместе с тем резко обрывать её, сворачивать — конечно, нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли», — заявил Путин.

«Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России ещё на один год до 1 июля следующего года. Но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку», — указал он.

В частности, ставка по льготной ипотеке будет установлена на уровне 7%, а предельная сумма кредита станет единой для всех регионов страны — 3 млн рублей.