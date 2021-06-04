Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Правительство Ростовской области и немецкий холдинг SoWiTec договорились о строительстве нового ветропарка. Объём инвестиций составит 10 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня.

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«Нам принципиально важно сегодня сохранить эту динамику, которую мы запланировали, — что к концу 2024 года у нас общая ветрогенерация составит от 800 до 1000 мегаватт. Мы крупнейший регион по ветроэнергетике», — отметил глава региона Василий Голубев.

Стоит отметить, что это уже второй проект по строительству ветропарка, который немецкий холдинг планируется реализовать в Ростовской области.