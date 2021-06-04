Тверь, 4 июня, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам развития и модернизации транспорта общего пользования Тверской области подписали 4 июня губернатор Игорь Руденя и президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Соглашение предусматривает совместную работу по развитию в регионе системы различных видов электротранспорта, в частности, трамвайного движения, транспортной инфраструктуры, по цифровизации сферы пассажирских перевозок, обновлению парк подвижного состава.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области и президент «Трансмашхолдинга» подписали соглашение о сотрудничестве

«В Тверской агломерации с 2020 года успешно работает современная модель пассажирских перевозок. Также мы планируем уже в этом году начать реализацию проекта по модернизации трамвайного движения в городе Твери. У компании «Трансмашхолдинг» есть успешный опыт участия в подобных проектах на основе концессионных соглашений. На предприятиях холдинга, в том числе в Тверской области, сегодня выпускаются удобные, энергоэффективные трамваи последнего поколения. Рассчитываем, что наше сотрудничество будет плодотворным», — подчеркнул Игорь Руденя.

Кроме того, в рамках соглашения с АО «Трансмашхолдинг» будет развиваться ещё одно направление взаимодействия — создание условий для привлечения инвестиций в транспортную сферу и повышение инвестиционной привлекательности Тверской области.

«Мы подойдем с особой ответственностью к его реализации — ведь здесь расположено одно из важнейших предприятий холдинга, живут десятки тысяч наших сотрудников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода. Успех проекта будет означать повышение качества жизни наших коллег, их родных и близких», — считает Андрей Бокарев.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск первого этапа новой модели пассажирских перевозок стартовал в Твери 3 февраля 2020 года. На данный момент в Твери на 85 маршрутов выходит 471 автобус современного класса. Ежедневно они обслуживают более 18 тысяч пассажиров. В настоящее время в регионе начинается реализация нового этапа создания новой транспортной модели на территории Тверской области. 3 июля она начнёт работать ещё в четырёх городских агломерациях региона — это территории Кимрского, Ржевского, Старицкого и Зубцовского районов.

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Добавим, что на территории Тверской области расположено одно из крупнейших предприятий ТМХ — Тверской вагоностроительный завод, который специализируется на выпуске пассажирских вагонов локомотивной тяги и электропоездов.