Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Россия продолжит улучшать деловую среду в своих регионах. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Мы будем системно помогать регионах в улучшении деловой среды. Прошу полпредов президента в федеральных округах наращивать активную работу в этом направлении. Кроме того, прошу правительство сделать особый акцент на поддержке тех субъектов федерации, где пока есть проблемы с привлечением инвестиций», — заявил Путин.

«Нужно помочь им внедрить лучшие управленческие практики, поднять уровень и качество работы с инвесторами. Задача здесь конкретная и предметная: к 2024 году повсеместно, в каждом регионе России нужно обеспечить для бизнеса, для частных капиталовложений и запуска новых проектов прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы», — указал он.

В частности, каждый регион должен будет обозначить приоритетные направления своего развития, а также инфраструктурные условия для размещения бизнеса, и эта информация должна быть совершенно открытой.